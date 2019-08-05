Международный евразийский форум «Такси» состоится в Москве 8-9 августа
Столица станет площадкой VII Международного евразийского форума «Такси», который пройдет 8 и 9 августа. Об этом проинформировал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— На форуме обсудят вопросы регулирования рынка, внедрения инновационных технологий и безопасности. Мы заинтересованы в том, чтобы развивать сервис, чтобы поездки были быстрыми, комфортными и безопасными, — сообщил Максим Ликсутов.
По его словам, одним из самых важных факторов доверия жителей к такси является вопрос безопасности. Именно поэтому на форуме, в котором примут участие представители органов власти и таксомоторных сообществ, данной теме будет уделено особое внимание.
В частности, участники мероприятия обсудят механизмы повышения безопасности такси и продумают условия их внедрения. Некоторые вопросы уже были направлены в Госдуму РФ для рассмотрения, передает Агентство городских новостей «Москва».
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