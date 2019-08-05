Бывшая футболистка «Чертаново» Березина скончалась в возрасте 21 года
Бывшая футболистка «Чертаново» Анастасия Березина скончалась в возрасте 21 года, сообщается на странице женского клуба в Instagram.
В сообщении говорится о том, что в ночь с 3 на 4 августа не стало молодой спортсменки.
— В нашей семье — огромное горе. В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной. Больше половины своей жизни Настя отдала нашему клубу, она 11 лет отыграла в «Чертаново», пройдя все ступени — от начальной школы до стартового состава главной команды, и каждый день она делала все возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал, — написали коллеги девушки.
Футбольный клуб выразил глубокие соболезнования семье и близким Березиной. Они заявили, что восхищались ушедшей спортсменкой, и она навсегда останется в памяти коллектива.
Известно, что Березина становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, выступала за юниорскую и молодежную российские команды.