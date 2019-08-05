Садись, шах: в российских школах может появиться новый предмет

С 1 сентября у российских школьников может появиться новый предмет — шахматы. Для педагогов будет организована дополнительная подготовка по этой дисциплине. «Вечерняя Москва» спросила у преподавателей и психологов, насколько полезна такая инициатива школьникам, что именно развивают шахматы и с какого возраста лучше начинать осваивать эту игру.

Руководитель педиатрического отделения Международного института психосоматического здоровья, детский психолог Ирина Таранова отметила, что идея учить детей играть в шахматы очень хорошая.

— Сейчас есть трудности в развитии мозговых структур у детей, а шахматы — хороший способ развить логическое мышление у детей, — отметила детский психолог.

На вопрос, есть ли прямая связь между игрой и успехами ребенка в математике, эксперт ответила, что она помогает развить логическое мышление.

— Известно, что дети-шахматисты раньше и быстрее начинают считать в уме, и этот навык потом сильно помогает в изучении математики, — отметила Ирина Таранова.

По словам психолога, интеллектуальная игра помогает развивать такие качества, как усидчивость, концентрация, сосредоточенность и стратегическое мышление.

Президент Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», доктор педагогических наук Сергей Комков тоже одобрил введение шахмат как предмета в школах.

— Давно слышал, что введут такой предмет. Мы с Анатолием Карповым, который выступил автором инициативы, это обсуждали. Шахматы развивают интеллектуальные способности, — пояснил Сергей Комков. — В России есть шахматные школы, где занимаются не спортсмены, а те, кто желает развивать умственные способности. А практика шахматных уроков в школах существует во многих странах.

Однако, обратил внимание профессор, есть одна проблема, с которой могут столкнуться во время реализации этой идеи, — нехватка кадров.

— Нужно будет воспитать специалистов либо наладить онлайн-систему связи, чтобы специалисты работали в Сети, проводили такие уроки, а учитель бы выполнял функции педагога-модератора. Но он, конечно, тоже должен разбираться в игре, — подчеркнул спикер.

На вопрос, что же такого уникального в шахматах, что отличает их от других предметов, Сергей Комков ответил, что «шахматы развивают способность создавать в уме систему комбинаций, предугадывать определенный ход развития, составлять программу действий».

— Не случайно шахматы считались игрой привилегированных слоев населения. Только умственно одаренные люди могут одолеть их. Если на Востоке человек умел играть в шахматы, он считался выдающимся мыслителем и стратегом, — пояснил собеседник «ВМ».

Он уточнил, что российскому обществу крайне не хватает людей со стратегическим мышлением, которые могут предугадывать ходы противника, правильно построить оборону, скомбинировать нападение и смотреть наперед.

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