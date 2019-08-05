Звезда «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос рассказала, к чему снится Москва
Финалистка 16-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Виктория Райдос считает, что умеет толковать сны. По ее словам, увидеть в них Москву — знак грядущих перемен.
— Это может быть что угодно: отправление в новый путь, новая работа, начало новой семейной жизни… И это новое будет длительным, точно не на один день, — рассказала Виктория Райдос своим подписчикам в социальной сети Instagram.
При этом особое значение во сне, по ее словам, имеют такие яркие символы, как Кремль или Красная площадь. Они говорят о будущем успехе в делах, финансовой прибыли и успехе. Если человеку снится, что он находится в Москве в шумной и приятной компании, это говорит о скором признании его умений и заслуг окружающими.
Виктория Райдос считает, что сон — это отражение подсознания человека, и в нем можно найти ответы на самые волнующие внутренние вопросы человека.
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