Более 850 новых машино-мест смогут арендовать москвичи без торгов на 10 лет
Более 850 новых машино-мест выставил Департамент городского имущества столицы. Их можно напрямую без торгов арендовать у города на 10 лет, если вы живете в доме, где расположены машино-места, или снимаете там квартиру.
По словам главы департамента Максима Гамана, машино-места расположены в подземных паркингах многоквартирных жилых домов.
— Площади находятся в семи многоквартирных домах, расположенных в Центральном (56 машино-мест), Северном (272 машино-места), Северо-Восточном (380 машино-мест) и Юго-Западном административных округах (149 машино-мест), — рассказал он.
По площади места для парковки автомобилей варьируются от 9,6 до 29,9 квадратного метра. Арендная плата разная.
В общей сложности москвичи могут арендовать у города 4,2 тысячи машино-мест общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. Они расположены во всех административных округах Москвы кроме ТиНАО.
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