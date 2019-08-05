Врачи рассказали о правилах выбора грибов в магазине
Москвичам рекомендовали при выборе грибов обращать внимание на их внешний вид. Стоит отдавать предпочтение чистым грибам матового цвета, без слизи и темных пятен. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.
— Если грибы продаются в упаковке, то там не должно быть капель влаги, грибы должны быть сухими, не влажными. Влага в упаковке свидетельствует о нарушениях условий хранения. Также упаковка обязательно должна быть целая, без повреждений, — указано в сообщении.
Кроме того, специалисты отметили, что сами грибы должны быть упругими, с плотными ножками и шляпками, так как рыхлость является одним из главных признаков непригодности их в пищу. У продавца на рынке всегда можно потребовать заключение о реализации продукции установленного образца.
Москвичей также предупредили об опасности приобрести ложные или старые грибы в случае покупки их на стихийных рынках, передает агентство городских новостей «Москва».
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