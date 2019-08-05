Жилой дом в Даниловском районе капитально отремонтируют
Жилой дом 1961 года постройки, расположенный в Даниловском районе на юге столицы, ждет капитальный ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Москомэкспертизы.
— Проектом предполагается окраска стен фасадов, замена оконных отливов, ремонт цоколя в местах повреждения, устройство флагодержателей и обновление водосточной системы здания. Ремонт входных групп и крылец включает в себя замену напольного покрытия и окраску козырька над входом в мусорокамеру, — указано в сообщении.
Здание высотой девять этажей расположено по адресу: Даниловская набережная, дом 2, корпус 4. Работы, которые будут в нем проведены, организуют в рамках реализации региональной программы капитального ремонта.
Уточняется, что в результате работ существующая планировка жилых помещений дома будет сохранена, передает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Капитальный ремонт проведут в жилом доме 1957 года постройки