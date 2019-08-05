Мосгосстройнадзор проверит ход строительства 33 городских объектов
Специалисты Мосгосстройнадзора проверят ход строительства детской школы искусств в Печатниках, об этом 5 августа сообщили в пресс-службе ведомства.
Детская школа искусств № 58 им. М. Глинки, которую будут проверять, находится на юго-востоке Москвы по адресу: ул. Гурьянова, д. 83а.
— Эксперты проверят качество выполненных монолитных конструкций (класс бетона по прочности, качество поверхности железобетонных конструкций, толщину защитного слоя бетона), качество каменной кладки, ширину простенков, оконных, дверных проемов и прочего, — рассказал глава ведомства Олег Антосенко.
В Мосгосстройнадзоре отметили, что в общей сложности на этой неделе специалисты проведут проверку на 33 объектах строительства. Эксперты выполнят 219 исследований, сообщает агентство «Москва».
Так, проверка будет проводиться в образовательной школе, ФОКе с футбольным манежем, на реконструкции кинотеатра «Рассвет» и ряде других объектов.
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