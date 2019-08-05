Молодых хотят ограничить в кредите...

Россиянам могут ограничить выдачу кредитов.

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил давать займы тем, кто младше 25 лет, только на образование и покупку жилья. С соответствующей инициативой он обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Петров пояснил, что молодые россияне часто злоупотребляют кредитами на не самые необходимые вещи — гаджеты, автомобили или путешествия. Этим пользуются и сами банки, заманивая молодежь в кредитное рабство.

А ведь прав депутат. Если проанализировать на что именно мы кредитуемся, можно упасть в обморок. Вышел новый айфон - надо купить, чтобы быть в тренде. У соседа (коллеги, друга) появился автомобиль. И мне надо! А как же экзотическое путешествие, чтобы фоточки в инстаграм выложить?

Всей этой дурью, вызванной потребительским угаром и низкой самооценкой, страдают и вполне взрослые люди. А уж молодые - так в первую очередь. Ведь именно они - люди до 25-ти, родились и сформировались в обществе потребления. В обществе, где твоя, как человека, оценка, зависит, главным образом, от внешних факторов - брендов одежды, марки автомобиля и фоточек в соцсетях, демонстрирующих уровень твоего потребления. Ездишь на метро, отдыхаешь на даче, кроссовки - не из последней коллекции, смартфон дешевый... Ну, ты не крутой. Ты обычный. Садись, два. Надо быть крутым, пусть и в кредит.

Молодым кредиты не нужны Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"

Еще одна причина, по которой молодежь влезает в необязательные долги - малый жизненный опыт. Когда тебе чуть за 20, кажется, что весь мир у твоих ног. Ну, подумаешь, потребительский кредит под 20 процентов годовых! Ерунда. Вот скоро я начну хорошо зарабатывать и отдам за год вместо пяти! Да и сам срок - пять лет - кажется невероятно длинным. Это ж целая вечность. А иномарка, пусть и подержанная, но еще ничего - вот она. Садись за руль и знакомься с девочками! Помните анекдот: "Это в СССР парень с машиной считался богатым женихом, а сейчас парень с машиной, это тот, кому еще семь лет кредит отдавать". Анекдот прав - плюс превратился в минус. Атрибуты преуспевания превратились в гири, которые тормозят молодежь.

Почему же тогда депутат предложил оставить молодым ипотеку и кредиты на образование? А потому что это инвестиции в свое будущее. Крыша над головой и диплом хорошего вуза - это не гири, а база для развития. И не только для карьеры, но и для создания семьи.

Конечно, противников у этой законодательной инициативы будет масса. Среди первых - банковское сообщество. Ростовщики, наживающиеся на людской глупости. Против будут производители автомобилей и прочих необязательных железок. Они будут говорить о стимулировании экономики, о свободе выбора...

Не верьте им, они просто хотят заработать.

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