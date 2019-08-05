Наши клубы не могут без легионеров...

Клубы Российской премьер-лиги этим летом очень активны на трансферном рынке.

То и дело покупают футболистов, причем за большие суммы. И вновь пошли разговоры: а что, своими играть не можем?!

Почти все российские команды этим летом раскошелились на новичков. Конечно, всех удивил «Зенит» с покупкой бразильского полузащитника Малкома из самой «Барселоны». Причем не парня, как иногда говорят, «с ярмарки», который приехал в Россию доигрывать, а 22-летнего амбициозного атлета, за которого до переезда в Испанию боролись все ведущие клубы мира. Цена соответствующая, по слухам — около 40 миллионов евро. Постарался и «Спартак», подписав чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле. К нему же примкнули молодые Джордан Ларссон и Гус Тиль, за которых, по слухам, в сумме клуб отдал больше 20 миллионов евро. Потратились и ЦСКА, и «Динамо», ждут новичков и в «Локомотиве». Столичные команды тратят деньги.

Но, само собой, нашлись недовольные, они возмущены: «А как же наши? Куда девать пацанов из академии? Ведь их место занимает варяг с большой зарплатой». А как назовешь сумму, заплаченную за переход футболиста, вообще за голову берутся: «Скольких игроков мы могли воспитать на 40 миллионов евро?!»

Слушать подобное всегда было неловко.

Вы никогда не вырастите сильного игрока, если его конкурентами не будут лучшие из лучших. Молодые спортсмены прогрессируют, когда рядом с ними тренируется и играет человек, у которого можно чему-то научиться. Уж извините, пока не Россия — чемпион мира. Потому приглашаем сильных иностранцев. А россиянам в нашем чемпионате место всегда найдется. Спасибо лимиту на легионеров. В этом сезоне он рассчитывается по формуле «не более шести варягов на поле». Со следующего футбольного года лимит предполагает ограничения в заявке, когда на сезон можно пригласить в команду не более восьми легионеров.

От легионеров нам только польза Фото: Андрей Объедков, «Вечерняя Москва»

А еще на знаменитостей ходит публика. Крутые легионеры — как рок-звезды, билеты на концерт которых разлетаются за считанные часы. Парень из «Барселоны» за 40 миллионов евро вполне подходит под это определение. Будем верить, что начнут ходить и на наших, как сейчас в регионах приходят на Артема Дзюбу или Игоря Акинфеева.

Плюс для клуба хороший легионер — маркетинговый актив. Как пример, на автограф-сессии Андре Шюррле в Москве случилось столпотворение. Болельщики очень хотели получить автограф чемпиона мира, который в сборной Германии образца 2014 года был далеко не на последних ролях. Вокруг хорошего легионера можно строить рекламные кампании, акции, стратегию продвижения команды как бренда не только в России, но и за рубежом. Поверьте, о трансферах тех же Малкома и Шюррле написали во многих странах мира.

При грамотном подходе везде только плюсы. Развиваются игроки, продажи билетов и атрибутики растут, командой начинают интересоваться спонсоры и рекламодатели. В идеале. Но, опять же, при грамотном подходе если не все, то очень многие пункты достижимы.

Без сильных легионеров наш футбол опустится до уровня чемпионатов третьего сорта. Вопреки скептикам, сейчас наша Премьер-лига — в шестерке ведущих турниров Европы. В том числе за счет сильных легионеров. Так что хватит рассуждать.

Нужно ловить момент и просто наслаждаться игрой.

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