Московская Золушка. Преображение
Золушка: Юля Ирова, 25 лет, менеджер.
Фото: Сергей Каптилкин.
Стиль: Елена Чешская, Юлия Лисова.
Визаж, прическа: Анна Симакова.
Макияж:
Наш визажист придала коже сияние, нанеся базу под макияж розового оттенка. Спонжем нанесла легкий прозрачный тон, сделав кожу героини ровной и гладкой. В макияже глаз использовала кремовые тени. Сочетание теней голубого и серого оттенков подчеркнуло цвет глаз девушки. Сделала тенями темно-стального цвета стрелку на верхнем веке. Ресницы прокрасила тушью с эффектом удлинения. Чтобы скорректировать форму лица, широкой кистью мастер нанесла румяна легкого персикового цвета. В финале макияжа положила жидкую помаду красного цвета. Закрепила макияж минеральной пудрой против блеска кожи.
Прическа:
Красоту волос девушки мастер подчеркнула легкой укладкой. Парикмахер разделила волосы на пряди и каждую обработала спреем с термозащитой, чтобы не повредить структуру волос. Крупные локоны накрутила на щипцы. Затем парикмахер начесала пряди на затылке для создания объема. Всю прическу зафиксировала лаком средней фиксации, сохраняя структуру локонов.
Стиль:
Мы предложили девушке небесно-голубое платье с коротким рукавом. Длина платья — выше колена — позволяет подчеркнуть стройные ноги героини. В комплект подобрали небольшую, но вместительную сумку с принтом. Элегантное колье из бисера — финальный акцент. Завершают образ черные туфли на высоком каблуке.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФОТО:
JPG, не менее 700 Kb, разрешение 300 dpi. Впрочем, если трудно разобраться в этих цифрах, не смущайтесь — присылайте снимки какие есть. В крайнем случае мы свяжемся с вами и все уточним.