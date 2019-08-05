Эксперт объяснила, как не попасться на уловки лженотариусов

«Добрый день! Хотелось бы узнать, куда следует обращаться, чтобы вызвать нотариуса к тяжелобольной матери. Мой знакомый с такой же проблемой недавно стал жертвой мошенников. Когда он искал информацию в Интернете, его сразу взяли в оборот так называемые юрисконсульты, знаете, когда сайт открываешь, а там всплывает окошечко: «Я Елена. Чем могу помочь? Напишите свой телефон, мы Вам перезвоним». В результате его пригласили в какой-то офис на Таганке, подписали договор на 58 тысяч рублей под обещания, что нотариус приедет и даже обеспечит рукоприкладчика, потому что мама у него парализованная. Но нотариуса он не дождался и денег назад не получил. Подскажите, как не попасться на удочку мошенников. Елена, 51 год».

Здравствуйте, Елена. Чтобы не стать жертвой мошенников, в вашем случае следует знать следующее. Во-первых, информация обо всех нотариусах Москвы есть на сайте mgnp.info Московской городской нотариальной палаты (МГНП).

В разделе «Нотариусы Москвы» можно выбрать, к какому специалисту вам удобнее обратиться, задав параметры по адресу, станции метро и даже режиму работы нотариальной конторы.

Также на сайте есть отдельный список нотариусов, которые осуществляют выезды к маломобильным категориям граждан. Выезд на дом или в больницу, как правило, осуществляется нотариусом, который территориально ближе всех находится к нужному адресу. В строку поиска можно ввести название улицы, куда нужно вызвать нотариуса, и найти специалиста, который отвечает за этот адрес, и его контактный телефон. Остается лишь позвонить и договориться о выезде.

У вас должны поинтересоваться, в каком состоянии находится человек, потому что если он не понимает смысла своих действий, не узнает родных, то нотариальное действие не может быть совершено. А если такого вопроса вам не зададут, следует насторожиться: скорее всего, вы имеете дело с мошенником.

Второе: если вы ищете нотариуса через Интернет, есть опасность попасть не на официальный сайт МГНП, а на мошеннический сайт-приманку, адрес которого может отличаться от официального всего на одну букву.

Такие сайты создаются в расчете на невнимательных граждан. Там размещают некоторую информацию, собранную из официального источника, например, название компании, фотографию здания, контакты, ФИО руководителей. Там может быть даже указан адрес официального сайта, но неопытные пользователи этого, как правило, не замечают, а реагируют на всплывающий чат с симпатичным и внимательным «консультантом» — как в случае с вашим знакомым.

Вас приглашают прийти в офис? Не поленитесь и проверьте его адрес на сайте МГПН. Если его там нет — это не нотариальная контора, и необходимые вам услуги вы там точно не получите.

В-третьих, нотариус никогда не предложит вам заключить договор на оказание своих услуг. Тарифы нотариусов устанавливаются государством и нотариальной палатой, и информация о них также расположена на сайте МГНП. Если нотариальное действие совершается вне конторы, плата увеличивается в полтора раза.

Но никак не больше. Кроме этого, нужно возместить нотариусу транспортные расходы и время, затраченное на дорогу.

При этом следует знать, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны полностью освобождаются от уплаты тарифов за нотариальное действие, а инвалидам I группы предоставляется 50-процентная скидка.

Теперь что касается рукоприкладчика. Кто не знает — это человек, который по просьбе лица, от имени которого совершается нотариальное действие, ставит подпись на документе. К его услугам обращаются в случаях, когда человек, к примеру, парализован.

Если документ подписывает рукоприкладчик, об этом делается специальная отметка с указанием причин.

Законом установлено, что рукоприкладчиком не может быть человек, в чью пользу составляется нотариальный акт. То есть если, например, лежачая мама хочет дать сыну доверенность на получение пенсии, но подписать ее не в состоянии, то сын может попросить об этом соседку или кого-то из медперсонала в больнице.

Но сам нотариус привлекать рукоприкладчика не имеет права. Обратите на это внимание и избегайте обмана.

НОТАРИУС

Екатерина Лексакова — нотариус города Москвы с 2012 года. Совершает все виды нотариальных действий. Является председателем комиссии по взаимодействию со СМИ Московской городской нотариальной палаты. Сотрудничает с представителями прессы по вопросам оказания нотариальной помощи.

КСТАТИ

По вопросам, связанным с осуществлением нотариальных действий, можно обратиться в Московскую городскую нотариальную палату по адресу: Бобров переулок, 6, стр. 3. Здесь два раза в неделю проводятся бесплатные консультации, на которые можно записаться по телефонам, указанным на сайте палаты.

Уважаемые читатели! Расскажите о проблеме, которая вас волнует, в письме и отправьте его на нашу электронную почту nedelya@vm.ru или на почтовый адрес редакции: 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, «Вечерка». Пожалуйста, не забудьте сделать на конверте пометку «Нотариусу» и указать номер своего телефона для связи.

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