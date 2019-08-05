Врач: Одна из причин падения продаж лекарственных средств — жадность аптек

В июне этого года продажи лекарств в аптеках по сравнению с июнем 2018-го упали на 4,7 процента — до 386,6 млн упаковок.

В розничных ценах это составило 73,9 млрд рублей, что на 2,4 процента ниже, чем за тот же период прошлого года. Об этом свидетельствует отчет маркетингового агентства DSM Group, специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка России.

— Падение связано с отсутствием роста реальных доходов населения на фоне подорожания товаров и услуг из-за повышения с 2019 года НДС, — заявил генеральный директор сети аптек «Ригла» Александр Филиппов. — В этих условиях потребителю приходится экономить и использовать имеющиеся у него запасы лекарств.

Андрей Звонков, врач-терапевт неотложной помощи, автор книги «Пока едет скорая», убежден, что одна из главных причин падения продаж лекарственных препаратов — жадность аптек, то есть их политика по отношению к покупателю.

— Аптека — это такой же магазин, задача которого — максимально увеличить объем продаж. В итоге получается, что людям навязывают не самые эффективные, а самые «модные» и дорогие препараты. И пациенты от этого откровенно устали.

В июне 2019-го наибольшее падение спроса продемонстрировали противовирусное средство «Анаферон детский» (на 25,3 процента) и противомикробный препарат «Ингавирин» (продажи снизились на 40,1 процента).

— «Анаферон», с моей точки зрения, разрекламированная пустышка. А эффективность «Ингавирина» вообще не проверялась. Я не удивляюсь, что люди не хотят их покупать, — сказал Звонков.

Также, по его мнению, падение продаж связано с тем, что мы все чаще покупаем не оригинальные лекарства, а дженерики — более дешевые препараты, сделанные на основе того же действующего вещества.

— Дженерики могут быть менее эффективными, но люди пытаются экономить, — пояснил Андрей Звонков. — Мы живем в реалиях, когда первостепенное значение имеет цена. Пусть аптеки задумаются об этом.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Как фармацевтов жадность сгубила

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Никиты Миронова:

В радиусе километра от моего дома пять (!) аптек. Их больше, чем продуктовых магазинов. Многие москвичи обратили внимание — аптеки растут буквально как грибы после дождя. Практически в любом супермаркете как минимум аптечный пункт. Недавно беседовал с экспертом из агентства по подбору кадров. Он говорит, что сейчас самые крутые зарплаты уже не у топ-менеджеров банков. Они в фармацевтической отрасли (далее...)