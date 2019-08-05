Юрий Лоза высказался о кончине «абсолютно самобытного» Вилли Токарева
Вилли Токарева всегда сопровождали «респект и уважуха», написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Юрий Лоза.
Певец назвал ушедшего из жизни Токарева мэтром и добавил, что его песни всегда любили на родине.
— Некоторые околомузыкальные деятели записали его в полублатного шансонье, что Токарева категорически не устраивало. Ему хотелось, чтобы его воспринимали как серьезного эстрадного композитора и текстовика, — добавил Лоза.
Он также назвал Вилли Токарева очень образованным и уникальным музыкантом, который ни с кем не конкурировал и в итоге занял свое почетное место «в эстрадной тусовке».
4 августа о кончине Вилли Токарева сообщил его сын Антон. Уточняется, что ранее музыкант находился в реанимации. Свои соболезнования выразили известные представители российской эстрады: Эдита Пьеха, Виктория Цыганова, Любовь Успенская, Иосиф Пригожин.
Читайте также: Стала известна дата похорон Вилли Токарева