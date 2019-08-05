Военный эксперт прокомментировал реакцию соцсетей на учения украинских военных
Вооруженные силы Украины находятся в плачевном состоянии, поэтому учения вызывают только насмешки. Такое заявление в комментарии ФАН сделал военный эксперт Игорь Коротченко.
Пользователи соцсетей высмеяли украинских военных, "потопивших" в ходе учений гипотетическую подводную лодку противника. Учения прошли в Черном море. В учениях приняли участие два противолодочных вертолета и самолет Ан-26.
В соцсетях высмеяли количество используемых украинскими военными средств. В комментариях люди отмечали, что «у вертолета что-то отвалилось», что «нужно заранее просить противника подойти поближе, чтобы вертолет долетел наверняка», передает "Утро.ру".
Игорь Коротченко отмечает, что никаких реальных возможностей для обнаружения подлодок у Украины нет.
— Это такая самодеятельность, когда чего-то хочется, а этого нет, но при этом пытаются изобразить. Вал насмешек — это лучшая характеристика учений, — пояснил он.
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