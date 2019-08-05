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Карнавал театральных и цирковых артистов в честь 80-летия ВДНХ

 5 августа 2019

День ВДВ в Парке Горького

3 августа

Июль в фотографиях: 15 главных событий Москвы

31 июля

ГУМ-Авторалли

29 июля

Фестиваль «Русское поле»

22 июля

Шествие по Старому Арбату в рамках дней Японии в Москве

16 июля

Ночная репетиция парада трамваев

12 июля

VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2019

11 июля

Старт автомобильной экспедиции «Зов предков»

10 июля
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Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

29 июля 16:19
Эфиры Вечерка-ТВ

Когда Москва поедет быстрее

Что ждать от пересмотра системы импортозамещения...

Как меняется интерес к русскому языку ...

Ольга Кузьмина

Фатима, Элина: время поступка

Анатолий Сидоров

Москва не без добрых людей

Никита Миронов

Молодых хотят ограничить в кредите...

Екатерина Головина

Худшие друзья девушек – бриллианты...

Кирилл Янишевский

А продажи люксовых товаров растут...

Никита Камзин

Наши клубы не могут без легионеров...

Сергей Лесков

Хиросима — убийство или гуманизм?...

Ирина Алкснис

Феномен «дорогой жизни»

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