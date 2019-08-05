Метро, дороги, школы и парк: что изменилось в районе Раменки

Район Раменки — один из тех, что сильно изменился за последние годы. Рассказываем, что нового в нем появилось и какие проекты на стадии реализации.

Метро

Жители ждали его более 30 лет, простаивая в пробках на общественном транспорте по 30 минут. С открытием станций «Ломоносовский проспект» и «Раменки» в 2017 году жители стали добираться до центра города почти в два раза быстрее.

Дороги и мосты

Уже построен южный участок Северо-Западной хорды — от улицы Генерала Дорохова до улицы Мосфильмовской. За счет него удалось снизить нагрузку на Можайское шоссе и Мичуринский проспект. По новой дороге от Мичуринского проспекта до улицы Светланова уже ездят автомобили.

Есть в Раменках и новый пешеходный мост через одноименную реку вблизи улицы Винницкой. А прямо сейчас идет строительство сразу двух автомобильных мостов через реку Сетунь.

Парки и скверы

Жители ценят этот район за большое количество мест для прогулок. Например, на Воробьевской набережной обновили покрытие, обустроили беговые и велодорожки, зоны отдыха, сделали Wi-Fi. В парке 50-летия Октября недавно провели благоустройство, сделали детские и спортивные площадки, пункты проката, велодорожки. А на улице Столетова по просьбам жителей разбили новый сквер.

Образование

Главный университет страны МГУ им. Ломоносова находится как раз в этом районе. Но и школ в Раменках становится все больше. Например, недавно открылись новый корпус школы № 37 на 900 учащихся и здание для школы № 1306 на 400 учеников младших классов.

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