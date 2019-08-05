«Учителя»: сериал с Вдовиченковым и Старшенбаум выходит в эфир

В преддверии нового учебного года на ТНТ-PREMIER покажут очень непростой и неоднозначный сериал о российском образовании. В нем затрагиваются очень острые темы из числа прежде закрытых: речь пойдет и о коррупции в школах и вузах, и о колоссальной ответственности учителей при их малюсенькой зарплате, и о непростых взаимоотношениях учителей и родителей, о поведении мажоров, травле не похожих на других одиночек и даже о романах между преподавателями и учениками.

Не знаю, насколько вы готовы к этому зрелищу, но тут решать вам. Заранее известно одно: если смотреть, то непременно захочется спорить и обсуждать увиденное — все 12 серий, которые и составляют проект.

Сериал «Учителя» — «детище» Ильи Куликова. Продюсерами проекта выступили Валерий Федорович и Евгений Никишов. Именно этот творческий коллектив работал над такими хитами ТНТ, как «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Полицейский с Рублевки». Главные роли в сериале играют Владимир Вдовиченков, Ирина Старшенбаум и Анна Котова-Дерябина.

В центре сюжетной канвы картины — отец и две его дочки, представители разных поколений, связанных с образованием. Сергей (его играет Владимир Вдовиченков) — заместитель министра образования РФ, руководитель по призванию и педагог по образованию. Он привык всех учить и занимается этим всю жизнь. На работе он учит подчиненных, в отношениях — «вправляет мозги» любовнице, а по жизни «лечит» дочерей, которых после смерти жены растит один. Между тем ему самому впору поучиться у дочерей много чему...

Старшая дочь Сергея Татьяна (ее играет Анна Котова-Дерябина) — кандидат наук и заведующая юридической кафедрой в престижном вузе. У нее есть муж, сыну исполнилось четыре года, но она предпочитает проводить время не с ними, а в ночных клубах, где заводит знакомства с «одноразовыми» мужчинами. Она имеет пагубное пристрастие к алкоголю, может пропустить рюмочку и между парами, причем об этом уже многим известно. Поскольку положение отца автоматически отражается и на ней, Татьяна ведет себя с окружающими высокомерно. Сестру свою младшую Машу (Ирина Старшенбаум) любит, но откровенно не понимает, отчего она не использует возможности, которые может предоставить ей отец.

Фото: PR TNT

Мария же работает в обычной школе, всего стремится добиваться сама, проблемы учеников принимает близко к сердцу и не делит людей на «крутых» и «некрутых». Мужчины относятся к ней с повышенным интересом, но ее гордость частенько мешает ей, равно как и ее завышенные претензии к людям. Перекрестные сюжетные линии, разница подходов к ученикам, процессу образования и так далее делают сериал очень насыщенным эмоционально, драматическим, глубоким.

Сериал будет выходить с 22 августа по четвергам на онлайн-платформе THT-PREMIER.

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