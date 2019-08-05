Зеленский обсудил дальнейшее сотрудничество с премьер-министром Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа провел переговоры по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они обсуждали дальнейшие отношения между странами после того, как Британия покинет ЕС.
Сотрудники пресс-службы президента Украины рассказали, что еще одной темой беседы стала необходимость интенсификации контактов на высшем уровне.
Подчеркивается, что Зеленский поздравил Джонсона с победой на выборах. Премьер-министр получил пост в результате выборов после того, как эту должность освободила Тереза Мэй, напоминает РИА Новости.
Также президент Украины во время телефонных переговоров выразил благодарность правительству Британии за неизменность позиции в поддержке территориальной целостности и суверенитета вверенной ему страны.
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