Путь к вере тернист: как перебороть страх неправильно одеться в храм

Церковные правила поведения для многих людей, которые только начинают путь к вере, зачастую становятся барьером. В предыдущем материале митрополит Калужский и Боровский Климент рассказал о том, как вести себя в храме и в целом начать свой путь к вере, который порой бывает тернист. Также «Вечерняя Москва» опубликовала беседу с протоиереем Алексием Талызовым, который объяснил, как правильно начать общение со священником. Также представитель духовенства помог разобраться в том, чем отличаются служители разных санов и в чем особенности обращения к ним.

В этот раз священнослужитель Игумен Сергий поделился мыслями о том, как сложно начинающим свой путь к вере преодолеть многочисленные страхи. В том числе, боязнь придти в неподобающем виде или замечания со стороны постоянных прихожан.

— Могут ли действительно люди, желающие прийти в церковь, бояться своего незнания, бояться замечаний от постоянных прихожан и потому не идти в церковь?

— Поскольку я тоже переступал порог храма, будучи человеком, далеким от веры, Церкви и Бога, мне это чувство хорошо знакомо самому. Действительно, перед человеком открывается совершенно новый, неведомый мир, появляются незнакомые люди. Нельзя сказать, что это для него чужое или чуждое. Но ведь все новое вызывает у человека волнение. А если еще встречаешь какую-нибудь бабушку, которая начинает тебя «строить». Конечно, люди бывают разные, а тут ведь возраст, прожита тяжелая жизнь. Как правило, такие бабушки сами пришли к Богу уже в пожилом возрасте и «комсомольскую закваску» никак, к сожалению, не могут оставить. Но когда я пришел в храм — а это было в 1978 году — то попал к хорошим священникам. Они прошли Вторую мировую войну, познавали Бога в окопах. И бабушки тогда тоже были все такие кроткие, спокойные. Они очень радовались, что появился кто-то молодой. Неважно, как он выглядит, во что одет: он пришел к Богу. Я встретил к себе доброжелательное отношение — как со стороны духовенства, так и со стороны прихожан. А вот эти «агрессивные» бабушки появились уже в девяностые годы, как раз из того поколения пятидесятых-шестидесятых. Конечно, такие могут начать кого-то поучать, а при этом ведь сами не знают элементарных вещей.

Действительно, психологический порог существует почти у каждого, впервые приходящего в храм. Ведь сталкиваешься с неведомым, новым. Не знаешь, как себя вести, что делать, как тебя примут.

Но, могу заверить, если посещаешь храм регулярно, то достаточно быстро эти знания приходят. Постепенно появляются люди, не обязательно священники, часто сами прихожане, которые посоветуют или пояснят. А ведь часто бывает, что в храм приводит кто-то — или родственник, или друг.

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— А случалось ли делать замечание тем, кто неправильно себя вел?

— Я расскажу одну классическую историю, которую мне, в свою очередь, рассказал один священник: приходит молодая девушка в храм на исповедь и говорит батюшке: «буду исповедоваться, но икону целовать не буду. Ее все целуют, а я не буду, это негигиенично».

«Хорошо, не целуй»,— говорит батюшка. «И благословение брать не буду». «Не бери». «И руку Вам не буду целовать». «Хорошо, не целуй, только в храм ходи». «И на колени вставать не буду». «Не вставай, только в Бога верь». Прошел месяц, и все встало на свои места.

Девушка и иконы целовала, и благословение брала, и на колени вставала. Потому что надо понимать: человек пришел в храм, слава Богу — пришел! Надо сохранить этот его порыв. А уж он сам со временем ко всему придет.

— Как одеваться, когда идешь в храм?

— Конечно, одеваться нужно прилично. Например, не стоит приходить в шортах или в коротком платье, с открытыми частями тела.

Это элементарная вежливость. Люди пришли молиться, а тут такое. Я даже видел у храмов, которые находятся неподалеку от пляжей, в Косино, например, такие объявления: «Просьба не заходить в храм в купальном костюме».

А относительно брюк в Священном Писании есть указание, которое по-славянски звучит так: «Мужчина да не принимает к себе облик женский, а женщина — мужской». Раньше было не принято женщинам ходить в мужской одежде, а мужчинам — в женской. Тем не менее в истории Церкви есть такой случай. Святая блаженная Ксения Петербургская после внезапной кончины мужа приняла на себя подвиг юродства: раздала имущество, отдала свой дом и скиталась по Петербургу в мужской одежде. Никто ее за это не укорял, поскольку на Руси был хорошо известен подвиг юродства, под которым некоторые подвижники скрывали свою святость и мудрость. Современные женские брюки все-таки отличаются от мужских. Конечно, они не должны быть в обтяжку, и лучше — чтобы сверху был длинный свитер или куртка.

В Священном Писании сказано, что женщина, когда молится, должна покрывать голову, а если она этого не делает, то есть молится с непокрытой головой, она «постыжает свою голову» (1 Кор. 11). На Востоке носить косынку не принято, потому что есть некоторые исторические особенности развития региона. Ведь мусульманки ходят в хиджабах, видимо, в противоположность этому православные женщины там ходят без платков. У нас же в России придерживаются традиций, как, кстати, и в Сербии.

Женщина должна быть в платке. Важно, чтобы женщина или мужчина не выглядели соблазнительно. Ведь люди идут в храм не на красивого мужчину или женщину любоваться, а к Богу, молиться Ему. Это единственное требование.

Конечно, если человек идет с работы, одежда его не слишком чистая, он тоже может зайти в храм, и никто его гнать не будет. Мы все прекрасно это понимаем: есть у человека нужда — свечку поставить или возможности нет одеться хорошо, что же делать?

В отношении сережек, других украшений, солнечных очков отдельных требований нет. В целом же нужно руководствоваться словами Священного Писания: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1 Пет. 3, 3–4).

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