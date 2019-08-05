Россия поддержала кандидатуру Георгиевой на должность главы МВФ
Представители Министерства финансов Российской Федерации сообщили, что ведомство поддерживает кандидатуру Кристалины Георгиевы на должность главы Международного валютного фонда.
Отмечается, что именно ее победа на выборах очень велика. В Минфине заявили, что Георгиева на посту директора-распорядителя МВФ – это правильное решение.
- Страны ЕС обладают 44 процентами голосов в фонде, для получения более 50 процентов голосов представительнице Болгарии необходимо заручиться дополнительно поддержкой всего лишь нескольких государств, - цитирует сообщение Минфина РИА Новости.
Решение о номинировании Георгиевой было принято 2 августа. В российском Минфине отметили, что она – «блестящий дипломат и всесторонне подготовленный экономист».
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