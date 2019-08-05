Польза больничного листа

Заболевший работник, который по каким-то причинам решает не брать больничный, а выйти на работу, — ситуация, увы, довольно частая. И касается, она не только самого сотрудника, отказывающегося поправлять здоровье дома, но его коллег и руководство предприятия.

В первую очередь важны тяжесть и характер заболевания. Одно дело, если человек попал под дождь, долго сидел под кондиционером, у него нет температуры, а есть слабость, небольшой насморк, и он выходит на работу, потому что у него есть срочные дела. Но нужно понимать, что трудоспособность такого работника падает. Да и рабочая атмосфера меняется не в лучшую сторону — мнительные коллеги могут почувствовать дискомфорт, из-за того что рядом находится больной человек.

Руководство, безусловно, одобряет, что простуженные подчиненные выходят на работу, — худо-бедно работа делается, и участок работы закрыт.

И совсем другое, если человек серьезно болен, у него высокая температура, кашель, он постоянно чихает, пугая коллег. Они, конечно, не хотят заразиться и заболеть, поэтому постоянно проветривают помещение, выходят на воздух, что отвлекает их от работы.

Плохое самочувствие мешает сотруднику плодотворно трудиться, он выполняет работу дольше обычного, кроме того, в силу своего состояния может допускать неточности и делать ошибки. Что подчас делает его труд практически бесполезным, потому что работу нужно тщательно контролировать и даже переделывать.

Некоторые болезни, такие как ангина, сопряжены с тяжелыми осложнениями, и на ногах их переносить нельзя Фото: официальный сайт мэра Москвы

Есть нюансы и по финансовому вопросу. Первые три дня выплаты по больничному листу работодатель платит из своего кармана, поэтому администрации предприятия выгоднее, чтобы сотрудник вышел на работу. В некоторых компаниях, особенно в частных, существует негласное правило. Если сотрудник чувствует недомогание, но понимает, что это легкая простуда, он может сообщить руководству об этом и взять пару-тройку дней, чтобы поправиться дома. В середине недели, например, он уходит и лечится, за четверг, пятницу и выходные он поправляет свое здоровье, а в начале недели с новыми силами приступает к работе.

Если же заболевание затягивается, то необходимо брать больничный. В случае тяжелой болезни даже администрация компании заинтересована в больничном листе работника — подтверждении, что сотрудник действительно болен. А не улетел отдыхать, пользуясь случаем.

Истории, когда сотрудник звонит на работу по телефону, симулируя плохое самочувствие, постоянно всхлипывает, кашляет и, для убедительности зажимая пальцами нос, сообщает, что уходит на больничный, а через две недели приходит цветущий, загорелый, с листком нетрудоспособности, случаются нередко. И тогда возникает вопрос к врачу, на каком основании он выдал больничный.

Если же хитрый сотрудник притворялся больным и водил начальство за нос — дело другое. Однако, даже если сотрудник чувствует легкое ухудшение состояния здоровья, ему необходимо сходить к врачу, чтобы специалист поставил диагноз и дал свои рекомендации. Некоторые болезни, такие как ангина, сопряжены с тяжелыми осложнениями, и на ногах их переносить нельзя.

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