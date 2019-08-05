Адреса фермерских участков Московского региона нанесли на интерактивную карту
На карте отмечены 37 ферм с указанием их названий, адресов и контактных данных. Также на ней представлена информация об услугах, которые фермеры предлагают своим посетителям.
— Например, в Подмосковье агротуристы могут попробовать экологически чистые продукты, выращенные на фермерских плантациях, совершить прогулку на лошадях, переночевать на сеновале и многое другое, — сообщается на официальном портале областной администрации.
Кстати, развитию сельского туризма в Московской области уделяют большое внимание. Фермеры принимают как отечественных, так и зарубежных агротуристов.
Поездки на фермы позволяют жителям больших городов познакомиться с деревенской жизнью и почувствовать себя ближе к природе. События в агротуристической сфере, происходящие в Московской области, по данным аналитического агентства «ТурСтат», регулярно попадают в верхние строчки рейтингов.
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