Интерес к закупкам по поставке и установке светофоров вырос в столице
Увеличение интереса предпринимателей к закупкам светофорных объектов выявили в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента города Москвы по конкурентной политике.
— 36 таких контрактов было заключено с начала года. Среднее количество участников закупок на поставку и установку светофорных объектов выросло с трех в прошлом году до четырех в этом, — заявил руководитель ведомства Геннадий Дегтев.
Также он отметил, что городские закупки становятся все более понятными и прозрачными, что и привлекает большее количество добросовестных поставщиков.
Информация по светофорным объектам в столице была собрана к Международному дню светофора, который отмечается 5 августа. Он призван привлечь внимание общественности к проблеме безопасности движения, сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы.
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