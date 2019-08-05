Главврач рассказал, в чем уникальность больницы имени Ерамишанцева

Более 70 тысяч пациентов ежегодно, 70 отделений, включая единственное во всей стране отделение портальной гипертензии, — все это больница имени Ерамишанцева сегодня. Главный врач Артур Габриелян с гордостью заявляет, что нет предела совершенству, и клиника продолжает развиваться изо дня в день.

— У нас в составе два роддома, девять женских консультаций, два травмпункта, мощная диагностическая служба, региональный сосудистый центр. Мы делаем десятки тысяч операций в год, — говорит главврач.

Больница не просто так носит имя советского и российского хирурга Александра Константиновича Ерамишанцева: под его руководством и при его непосредственном участии в 1990 году провели первую в СССР трансплантацию печени. Профессор Ерамишанцев возглавлял отделение экстренной хирургии и портальной гипертензии, созданное при городской клинической больнице № 20, которой впоследствии присвоили его имя.

Сегодня это отделение — настоящая жемчужина больницы имени Ерамишанцева, единственное в России официально зарегистрированное отделение подобного профиля.

— Портальная гипертензия — это очень сложный синдром, сопровождающий ряд заболеваний и характеризующийся очень высоким давлением в сосудах портальной системы, — объясняет заведующий отделением Гарик Манукян. — В значительной степени он приводит к летальным исходам, и весь наш 50-летний опыт ознаменован внедрением ряда инновационных технологий, которые позволяют значительно снизить летальность.

Одна из основных причин возникновения портальной гипертензии — цирроз печени. Другие причины связаны с разного рода сосудистыми патологиями.

— К нам приезжают пациенты со всей России — от Калининграда до Сахалина и Камчатки, а также из стран ближнего зарубежья, — подчеркивает заведующий отделением.

В больницу имени Ерамишанцева ежегодно обращаются за амбулаторной помощью более 500 тысяч пациентов. При учреждении действует консультативно-диагностический центр, где принимают высококлассные специалисты порядка 30 специальностей. Попасть в него можно по направлению от лечащего врача либо в рамках Дня открытых дверей, которые регулярно проводит центр.

Несмотря на наличие уникальных служб, действующих на базе больницы, Артур Габриелян отмечает, что каждое отделение одинаково важно для функционирования медкомплекса. Учреждение непрерывно совершенствуется, открываются новые отделения.

— В этом году мы открыли реанимационное отделение для хирургических больных — это был большой прорыв. Кроме того, в этом году мы планируем открыть отделение гемодиализа, — рассказывает главврач.

По словам Габриеляна, главный показатель успеха — не количество отделений или единиц оборудования, а постоянный рост качества лечения и увеличение высокотехнологичной медицинской помощи.

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