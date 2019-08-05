Упор на психологию

7 августа театр «У Никитских ворот» откроет 37-й театральный сезон. Об успехе на Авиньонском фестивале и грядущих премьерах рассказал художественный руководитель театра Марк Розовский.

Наш, русский театр — это театр психологический. Не скажу, что мы были белой вороной в Авиньоне, но мы отличались от большинства. И на мой взгляд, великий русский психологический театр побеждает и сегодня. Энергия актеров заряжала зрителей, они чувствовали важность того, о чем мы рассказываем. Постановка «Папа, мама, Сталин и я», с которой мы выступили, — это история моей семьи, она частная, но таких историй в России множество, как и тех, кого коснулись события 1937 года. Мне было очень важно, что в Москве и во Франции было единое понимание этой истории. Она и сейчас актуальна, потому что до сих пор много тех, кто оправдывает Сталина. Важно говорить об этом потому, что цель искусства — это правда и ничто другое.

В новом сезоне будет спектакль «Убивец» по роману Достоевского «Преступление и наказание». В свое время, когда я ставил его в Риге, его увидел Андрон Кончаловский. Но у нас с ним произошли разногласия — он захотел перенести действие в наше время. Я с этим категорически не согласился и сейчас возвращаюсь к этой теме, но это будет более глубокое понимание романа Достоевского.

Артисты театра «У Никитских ворот» в спектакле «Стеклянный зверинец» Фото: Официальный сайт театра «У Никитских ворот»/http://www.teatrunikitskihvorot.ru/

Будет спектакль памяти Олега Табакова «Амадей» — вечная тема моцартианства и сальеризма в искусстве. Готовим «Лолиту», но не в чистом виде, а по спектаклю Эдварда Олби — это великий американский психологический театр. Мы не будем поэтизировать сюжет, главный герой будет представлен как человек, страдающий от своей страсти, от болезненного недуга. Это его крест, и он не может от него избавиться. Серьезного вчитывания в роман Набокова у нас еще нет, и мы попытаемся понять это явление и то, что называется свидригайловщиной — болезненное эстетизирование порока.

Продолжим проект «Лента поэзии», это своеобразные моноспектакли наших актеров. У нас в планах Давид Самойлов, Константин Симонов, Евгений Евтушенко, Сергей Есенин и другие, современные авторы.

В сентябре театр уезжает в Канаду и США со спектаклем «Похороните меня за плинтусом», в октябре-ноябре едем в Грузию — повезем спектакли «Незабудки» и «Песни нашего двора» в Кутаиси. Непросто нам это далось в контексте сегодняшнего дня. Потом театр из Кутаиси выступит у нас, а в сентябре наши ребята поедут на фестиваль, посвященный девяностолетию Василия Шукшина.

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