Онкоцентр имени Блохина проверит детей на опухоль мозга без очереди
Пресс-служба Министерства здравоохранения России информирует, что Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина в Москве проведет диагностику нейробластомы у детей без очереди.
Диагностика без предварительной записи организуется в связи с тем, что производство препарата для диагностики методом сцинтиграфии будет приостановлено. Поэтому принято решение о внеочередном проведении детям ПЭТ-КТ в случае наличия подозрений на опухоль головного мозга.
При этом в Минздраве подчеркивают, что не отвечают за организации, выпускающие пресловутый препарат для сцинтиграфии, сообщает ТАСС.
Ранее Минздрав назвал виды рака, вызывающие больше всего летальных исходов в России. Самым опасным признан рак поджелудочной железы.
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