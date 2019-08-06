Библиотеку «МЭШ» пополнили новыми данными об участниках Великой Отечественной войны
Новая подборка копий редких архивных документов, связанных с Великой Отечественной войной, была добавлена в библиотеку «Московской электронной школы». Оригиналы данных материалов находятся на хранении в фонде Главного архивного управления столицы.
Материалы посвящены восьми героям Советского Союза — в системе находятся их фотографии и автобиографии, письма родным, военные учетные карточки и наградные листы.
— Мы продолжаем публиковать в «МЭШ» документы Великой Отечественной войны. Это материалы из фонда Института истории партии Московского городского комитета КПСС, они поступили в Главархив Москвы в 1991 году. Институт собирал их с конца 1940-х до 1980-х годов, большую часть документов передали сами герои и их родственники, — рассказал начальник столичного Главархива Ярослав Онопенко.
Так, часть материалов посвящена Александру Космодемьянскому, брату партизанки и разведчицы Зои Космодемьянской. Благодаря сведениям, взятым из архивов, стало известно, что он служил командиром батареи тяжелого самоходного артиллерийского полка. Благодаря воспоминаниям его однополчанина можно узнать больше о личности брата легендарной разведчицы.
Эти и другие материалы публикуются в библиотеке «МЭШ» в рамках медиапроекта «Герои Советского Союза – наследникам Победы», организованного Главархивом Москвы совместно со столичным департаментом образования и науки. Коллекция содержит сведения о более чем 1200 людях, удостоенных звания Героя Советского Союза. Благодаря медиапроекту можно почитать их автобиографии, послушать аудиозаписи и посмотреть видеоролики, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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