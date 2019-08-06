Литературно-музыкальный фестиваль пройдет в саду «Эрмитаж» 10 августа
В саду «Эрмитаж» 10 августа в пятый раз пройдет литературно-музыкальный фестиваль «Sолома». На его площадке своим творчеством смогут поделиться молодые писатели, артисты, музыканты и фотографы.
Событие стартует в 16:00 с открытого микрофона. Свои произведения прочитают молодые писатели и поэты. Участники должны пройти предварительный отбор, заранее прислав текст или видео чтения организаторам.
Также в рамках фестиваля будет организована выставка-галерея «Сушка», в которой смогут принять участие все желающие. Снимок любого размера можно подписать, поделиться контактами для связи или оставить на нем послание зрителю.
Послушать молодых музыкантов на акустической сцене фестиваля можно будет с 16:00 до 19:00. Уже известные публике исполнители выступят на большой сцене.
Специально для детей на фестивале будет открыта «Мастерская театральных ремесел», в которой актеры покажут музыкальные сказки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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