Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры
Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры для актеров в честь 25-летия ленты.
Табличку с выгравированными портретами героев картины и их главными цитатами вручат Тиму Роббинсу и Моргану Фримену, а также режиссеру фильма Фрэнку Дарабонту и другим участникам съемочного процесса.
Известно, что два года назад дерево было срублено владельцем частного поля в округе Лукас, штат Огайо, в связи с тем, что его ствол был неоднократно существенно поврежден в результате погодных катаклизмов.
Популярность фильма «Побег из Шоушенка», который был выпущен в прокат в 1994 году, сделала дерево одной из главных достопримечательностей в округе, пишет TMZ.
По сюжету ленты, главный герой Энди Дюфрейн закапывает возле дерева послание своему другу Рэду со словами: «Помни, Рэд, надежда — это хорошая, а может быть, даже лучшая вещь на свете — она никогда не умирает». Заключительной сценой становится прочтение письма адресантом.
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