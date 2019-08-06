Более 320 тысяч штрафов за безбилетный проезд выписали в Москве с начала года

В столице с начала текущего года было выписано более 320 тысяч штрафов за безбилетный проезд в городском наземном общественном транспорте. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе «Организатора перевозок».

Там отметили, чтоб работа контролеров была усилена, в связи с чем число не оплачивающих проезд пассажиров удалось снизить на 30 процентов. Таким образом, пассажиры городского транспорта столицы стали более ответственными.

— Всего с начала года выписано более 320 тысяч штрафов за безбилетный проезд в размере 1 тысячи рублей, а учитывая, что по карте «Тройка» проезд стоит 38 рублей, то один «заяц» заплатил за одну поездку в транспорте в 26 раз больше ее стоимости, — указано в сообщении пресс-службы.

Усиление режима работы связано с переходом транспорта на бестурникетный режим. На сегодняшний день на маршрутах работают более 400 контролеров Мосгортранса и более 500 контролеров ГКУ «Организатор перевозок», передает Агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Около тысячи автобусов нелегальных перевозчиков задержали в Москве с начала года