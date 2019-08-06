СМИ сообщили, что вдова Децла отказалась от ДНК-теста сына для наследства

Вдова российского репера Децла Юлия Киселева отказалась от проведения ДНК-теста сына для получения наследства бывшего супруга. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что отец музыканта Александр Толмацкий сомневается в родстве с внуком Тони. Продюсер заявил, — мальчик даже не похож на Децла. Он добавил, что его сын не вписан как отец ребенка в свидетельство о рождении.

Сейчас Киселевой необходимо официально признать Тони сыном музыканта, чтобы получить наследство. По словам Толмацкого от ДНК-теста она отказывается.

— Не понимаю, о чем она думает. Хочет, чтобы сын стал бомжом? И вообще в голову закрадываются всякие сомнения. Раз она с таким упорством не дает делать генетическую экспертизу, может, там что-то не так? — предположил продюсер.

Он объяснил, что ранее Киселева требовала, чтобы ей отдали деньги без какого-либо официального подтверждения, в чем ей было отказано.

Известно, что со дня кончины Децла прошло уже полгода и родственникам пришло время вступать в наследство. Толмацкий заявил, — они с матерью музыканта Ириной сделают это сами. По его словам, деньги им не нужны, и все полученные средства будут ждать, когда их сам заберет Тони.

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