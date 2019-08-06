Малахов рассказал о праздновании 65-летия Крутого в турецком Бодруме
Российскому композитору Игорю Крутому 29 июля исполнилось 65 лет. По случаю дня рождения музыкант устроил праздник в турецком Бодруме, куда были приглашены множество знаменитых коллег пианиста, среди которых был и Андрей Малахов.
Ведущий рассказал, что торжество длилось три дня. На праздник юбиляр позвал и иностранных гостей. Например, модель Каролину Куркову, которая живет в Майами. По словам Малахова, она горячо отзывалась о семье Крутых и хвалила их начитанность, образованность и оптимистичность.
Виновнику торжества вручили самые разные подарки. Так 85-летняя мама юбиляра презентовала сыну ботиночки, в которых он когда-то сделал первые шаги.
Кроме того, ведущий отметил трогательное поздравление трехлетней внучки Крутого. Деми Роуз очень красиво исполнила дедушке песню Happy Birthday.
Помимо прочего, Малахов рассказал о встрече с Веркой Сердючкой на празднике. По словам ведущего, Данилко активно интересовался у телеведущего о жизни Гогена Солнцева.
Одним из самых ярких моментов торжества журналист назвал вынос торта в виде турецкого натюрморта из фруктов и грандиозный фейерверк, которые так понравились Малахову и его жене. Об этом пишет «СтарХит».
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