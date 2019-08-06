Водителей попросили быть внимательными при парковке из-за непогоды в Москве
Водителей просят быть внимательными при парковке из-за ухудшения погодных условий в столичном регионе. Об этом сообщили в Twitter Московского паркинга.
По прогнозу синоптиков сегодня в Москве ожидается небольшой дождь, местами порывы ветра до 15 м/с. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте машины вблизи деревьев и широкоформатных конструкций. #АМПП #Московскийпаркинг— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) August 6, 2019
По прогнозу синоптиков, 6 августа в Москве ожидается небольшой дождь с порывистым ветром до 15 метров в секунду. В связи с этим ведомство просит водителей не оставлять машины вблизи деревьев и широкоформатных конструкций.
Ранее стало известно, что в Москве 6 августа температура воздуха составит плюс 19–20 градусов, что по-прежнему недотягивает до климатической нормы.
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