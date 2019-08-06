Вассерман объяснил, почему власти США приняли решение разорвать ДРСМД
Политический эксперт Анатолий Вассерман рассказал, почему США приняли решение о выходе из Договора о распространении ракет малой и средней дальности.
Президент России Владимир Путин 5 августа предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД. По его мнению, разрыв соглашения порождает фундаментальные риски для всех государств.
Владимир Путин назвал соглашение одним из основополагающих документов в сфере контроля над вооружением, передает Newinform.
Российский лидер отметил, что США своими действиями перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности военного конфликта.
Аналитик Анатолий Вассерман напомнил, что ДРСМД запрещал ракеты средней и малой дальности наземного базирования, но разрешал морского и воздушного базирования. На момент подписания соглашения у США были в распоряжении ракеты «Томагавк». С их помощью они могли нанести удар, не нарушая соглашение. Но недавно Россия продемонстрировала ракеты морского базирования «Калибр». Как отмечает Вассерман, преимущество США в разработке ракет после этого было сведено к нулю.
— Американцы поняли, что договор уже не защищает их. А раз так, то он им не нужен, — пояснил эксперт в комментарии «Царьграду».
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