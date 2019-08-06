Вторник 6 августа , 12:08
Пасмурно + 15 °
Город
Лесные пожары в Сибири
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Внешняя политика

Вассерман объяснил, почему власти США приняли решение разорвать ДРСМД

Ирина Игнатенко
• 11:04 • 6 августа 2019
0
doc76jjy0wei4m14gi678nv
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Политический эксперт Анатолий Вассерман рассказал, почему США приняли решение о выходе из Договора о распространении ракет малой и средней дальности. 

Президент России Владимир Путин 5 августа предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД. По его мнению, разрыв соглашения порождает фундаментальные риски для всех государств. 

Владимир Путин назвал соглашение одним из основополагающих документов в сфере контроля над вооружением, передает Newinform.

Российский лидер отметил, что США своими действиями перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности военного конфликта. 

Аналитик Анатолий Вассерман напомнил, что ДРСМД запрещал ракеты средней и малой дальности наземного базирования, но разрешал морского и воздушного базирования. На момент подписания соглашения у США были в распоряжении ракеты «Томагавк». С их помощью они могли нанести удар, не нарушая соглашение. Но недавно Россия продемонстрировала ракеты морского базирования «Калибр». Как отмечает Вассерман, преимущество США в разработке ракет после этого было сведено к нулю. 

— Американцы поняли, что договор уже не защищает их. А раз так, то он им не нужен, — пояснил эксперт в комментарии «Царьграду»

Читайте также: Эксперт рассказал, что ждет Россию и США после прекращения действия ДРСМД

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку
Москва рассматривает возможность использования водородных батарей на городском транспорте
12:266 августа 2019
Город
Школы и детские сады получат рекомендации по работе психологов к 1 сентября
12:166 августа 2019
Образование
Эксперты сообщили о мошенничестве с помощью фейковых видео с лицами звезд
11:596 августа 2019
Общество
Часть аэроэкспрессов в Шереметьево и поездов МЖД отменят 7–11 августа
11:596 августа 2019
Город
Ученые рассказали о смертельной опасности купания в водоемах
11:566 августа 2019
Здоровье
«Победа» приостановила продажу билетов на рейсы из Москвы в Гюмри
11:556 августа 2019
Транспорт
Названо число работающих по специальности россиян
11:396 августа 2019
Рынок труда
Победитель аукциона отреставрирует фасад и кровлю церкви Петра и Павла
11:396 августа 2019
Город
Сенатор Цеков ответил Столтенбергу на заявления о воссоединении Крыма с Россией
11:316 августа 2019
Внешняя политика
Незаконную летнюю веранду ликвидировали в парке «Кузьминки-Люблино»
11:316 августа 2019
Город
ЦБ раскрыл размер своих потерь от санации банков
11:256 августа 2019
Экономика
Названы вредные привычки времен СССР
11:166 августа 2019
Здоровье
Пожар на военном складе в Ачинске полностью ликвидирован
11:156 августа 2019
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре на юго-востоке Москвы
11:156 августа 2019
Происшествия
Вассерман объяснил, почему власти США приняли решение разорвать ДРСМД
11:046 августа 2019
Внешняя политика
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать спелую дыню
11:046 августа 2019
Потребление
Более 10 остановочных пунктов разместят на Рижском направлении МЦД
11:006 августа 2019
Город
Работы по устройству новой хоккейной коробки и павильона стартовали в парке «Дубки»
10:496 августа 2019
Город
Задержаны участники конфликта у станции метро «Площадь Ильича»
10:436 августа 2019
Происшествия
Полиция опровергла гибель седьмого человека в ДТП под Рязанью
10:376 августа 2019
Происшествия
«Росконтроль» назвал лучшие образцы ряженки
10:236 августа 2019
Потребление
Водитель и пассажир такси ограбили мужчину в ТиНАО
10:196 августа 2019
Происшествия
Запись питомца к ветеринару стала доступна в приложении «Госуслуги Москвы»
10:086 августа 2019
Город
Водителей попросили быть внимательными при парковке из-за непогоды в Москве
10:076 августа 2019
Город
Эксперт по фондовому рынку дал прогноз по курсу доллара
09:546 августа 2019
Экономика
Электробусы в Москве вышли на двенадцатый маршрут
09:516 августа 2019
Город
Генпрокуратура ДНР определила круг подозреваемых в гибели журналиста Стенина
09:466 августа 2019
Происшествия
«Московская электронная школа» поможет подтянуть русский язык перед учебным годом
09:416 августа 2019
Город
Эксперты заявили об опасности писем с предложением отказаться от рассылок
09:206 августа 2019
Общество
Детский палаточный лагерь на берегу Байкала закрыли из-за антисанитарии
09:196 августа 2019
Дети
Минобороны назвало сроки ликвидации пожара на складе в Ачинске
09:076 августа 2019
Происшествия
Семинары для родителей пройдут в центре «Моя карьера»
09:066 августа 2019
Город
Правительство РФ выделило 10 миллиардов рублей на школьные автобусы и скорые
08:526 августа 2019
Общество
Температура в Москве ночью приблизилась к сентябрьским показателям
08:506 августа 2019
Город
Более 320 тысяч штрафов за безбилетный проезд выписали в Москве с начала года
08:406 августа 2019
Город
Мужчина до смерти избил пенсионерку на северо-востоке Москвы
08:386 августа 2019
Происшествия
Стартовали работы по организации маршрута от ТПУ «Ховрино» в Западное Дегунино
08:386 августа 2019
Город
Минобороны назвало предварительную причину пожара на складе в Ачинске
08:186 августа 2019
Происшествия
Литературно-музыкальный фестиваль пройдет в саду «Эрмитаж» 10 августа
08:176 августа 2019
Город
Израильские ученые разгадали тайну появления моря под пустыней
08:066 августа 2019
В мире
Генсек НАТО объяснил воссоединение Крыма с Россией
08:066 августа 2019
Внешняя политика
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа
08:036 августа 2019
Город
«Роскачество» рассказало, как правильно выбрать красное вино
08:026 августа 2019
Потребление
Два поезда между Москвой и Абаканом прибудут с задержкой из-за ЧП в Ачинске
07:516 августа 2019
Происшествия
Библиотеку МЭШ пополнили новыми данными об участниках Великой Отечественной войны
07:456 августа 2019
Город
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом под Рязанью
07:386 августа 2019
Происшествия
Детонация пороховых зарядов боеприпасов на складе в Ачинске прекратилась
07:286 августа 2019
Происшествия
Праздничные мероприятия на ВДНХ посетили 1,2 миллиона человек
07:246 августа 2019
Город
Названы самые популярные кондитерские изделия у россиян
07:146 августа 2019
Потребление
Диски с Mortal Kombat украли из магазина в центре Москвы
06:506 августа 2019
Происшествия
Потепление пообещали москвичам во вторник
06:276 августа 2019
Город
Российские ученые придумали «космическую бензоколонку»
06:156 августа 2019
Технологии
Россияне пожаловались на наказания за нарушение офисного дресс-кода
05:516 августа 2019
Общество
Число пострадавших при взрывах в Ачинске достигло 12 человек
05:236 августа 2019
Происшествия
Определены регионы с наибольшим количеством врачей на человека
04:596 августа 2019
Здоровье
Глава управления ЗАГС Москвы назвала самое популярное время для свадеб
04:396 августа 2019
Общество
Администрация Ачинска сообщила о прекращении взрывов на пороховом складе
04:096 августа 2019
Происшествия
Вступил в силу закон об ответственности за непропуск скорой помощи
03:496 августа 2019
Закон
Человек пострадал в аварии на востоке Москвы
03:196 августа 2019
Происшествия
«Протон-М» с военным спутником запустили с Байконура
02:576 августа 2019
Общество
Свыше 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
02:276 августа 2019
Транспорт
Ученые открыли новый метод лечения рака поджелудочной железы
02:136 августа 2019
Здоровье
Российские чиновники попросили увеличить командировочные
01:436 августа 2019
Общество
Изобретен способ превращения отходов в экологически чистые удобрения
01:156 августа 2019
Наука
Самолеты с роботами вылетели из Москвы к горящему военному складу в Ачинске
00:396 августа 2019
Происшествия
Психолог рассказал о пользе стресса
00:186 августа 2019
Здоровье
Критики назвали лучшие сериалы года
23:565 августа 2019
Кино
Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок
23:385 августа 2019
Общество
Онкоцентр имени Блохина проверит детей на опухоль мозга без очереди
23:185 августа 2019
Здоровье
Человек пострадал при столкновении пяти машин на МКАД в районе Химкинского моста
22:595 августа 2019
Происшествия
Жидкость с очищающим веществом для бассейна разлили в здании на юге столицы
22:485 августа 2019
Происшествия
Сформирован корпус наблюдателей за выборами в Мосгордуму
22:485 августа 2019
Внутренняя политика
Комплекс очистных сооружений обновили в Новой Москве
22:415 августа 2019
Город
Детский омбудсмен Ингушетии стала законным представителем избитой девочки
22:375 августа 2019
Дети
Заключительные дни фестиваля «Органные вечера в Кускове» посвятят Баху
22:305 августа 2019
Культура
Интерес к закупкам по поставке и установке светофоров вырос в столице
22:105 августа 2019
Город
Автор музыки к песне «Снег кружится» скончался на 82-м году жизни
22:105 августа 2019
Происшествия
Более 200 столичных школьников посетили школу «Киберлето»
21:585 августа 2019
Город
Адреса фермерских участков Московского региона нанесли на интерактивную карту
21:585 августа 2019
Город
Грибник спас потерявшегося мужчину
21:495 августа 2019
Происшествия
Московский зоопарк готовит документы для транспортировки амурского тигра в США
21:435 августа 2019
Животные
Петра Порошенко обвинили в использовании поддельных документов
21:415 августа 2019
В мире
Более десяти дворов благоустроили в Строгине
21:295 августа 2019
Город
Горячую линию открыли после взрывов в Красноярском крае
21:165 августа 2019
Происшествия
Новую трассу между Киевским и Калужским шоссе запустят в 2021 году
21:155 августа 2019
Транспорт
Девочке из Ингушетии ампутируют часть правой руки
21:005 августа 2019
Происшествия
Россия поддержала кандидатуру Георгиевой на должность главы МВФ
21:005 августа 2019
Внешняя политика
Мосгорсуд оставил экс-сенатора Арашукова и его отца под стражей до 30 сентября
20:265 августа 2019
Происшествия
Почти десять тысяч человек посетили павильон «Макет Москвы» за один день
20:265 августа 2019
Город
Зеленский обсудил дальнейшее сотрудничество с премьер-министром Великобритании
20:265 августа 2019
В мире
Российским детям стали чаще диагностировать диабет второго типа
19:585 августа 2019
Здоровье
Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве
19:485 августа 2019
Происшествия
Арестованы трое участников массовых беспорядков 27 июля в столице
19:435 августа 2019
Происшествия
Эвакуационные пункты открыли после взрывов в Красноярском крае
19:435 августа 2019
Происшествия
Программа по раннему выявлению диабета появится в Москве
19:245 августа 2019
Город
Метро, дороги, школы и парк: что изменилось в районе Раменки
19:215 августа 2019
Город
Крупнейшие банки мира усилили меры по борьбе с коррупцией
19:175 августа 2019
Финансы
Пешеход пострадал в ДТП в районе Чертаново Центральное
18:565 августа 2019
Происшествия
Маршрут электричек на участке Нахабино — Москва изменят на время
18:565 августа 2019
Транспорт
Схему движения транспорта изменили на северо-востоке столицы
18:415 августа 2019
Город
Трамп приказал ввести смертную казнь за массовые убийства
18:415 августа 2019
В мире
Столичные полицейские задержали женщину за кражу денег у пенсионерки
18:255 августа 2019
Происшествия
Путин заявил об ответе России на односторонний выход Америки из ДРСМД
18:155 августа 2019
Внутренняя политика
Систему мониторинга усталости водителя введут в столице
18:065 августа 2019
Город
Юбилейная смена стартовала в московском городском клубе для детей
17:585 августа 2019
Дети
Стало известно, чем будут кормить первого космонавта из Эмиратов на МКС
17:505 августа 2019
В мире
Поезда между Москвой и Абаканом следуют по измененному маршруту
17:365 августа 2019
Транспорт
Пассажиров Казанского вокзала эвакуировали из-за возгорания в подземном переходе
17:175 августа 2019
Происшествия
Конкурс любительских цветников пройдет в Москве 8 сентября
17:015 августа 2019
Город
Генеральный секретарь НАТО объяснил поведение альянса после холодной войны
17:015 августа 2019
В мире
Рекордное количество наблюдателей за выборами зарегистрировали в Общественной палате Москвы
16:485 августа 2019
Город
Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве 6 августа
16:395 августа 2019
Город
Самым жарким месяцем за историю наблюдений признали июль 2019 года
16:395 августа 2019
Общество
Дональд Трамп назвал причину «накопления гнева» в США
16:235 августа 2019
В мире
Юрий Лоза назвал Вилли Токарева «абсолютно самобытным»
16:215 августа 2019
Звезды
Столичные школьники завоевали две медали на Международной географической олимпиаде
16:215 августа 2019
Дети
Тела утонувших в Севастополе спортсменок опознали
16:095 августа 2019
Происшествия
Гости фестиваля «День Индии» в Москве смогут окунуться в воду из реки Ганг
15:495 августа 2019
Город
Суд рассмотрит личные дела Кокориных и Мамаева для УДО
15:265 августа 2019
Общество
Четверг станет самым теплым днем в столице на этой неделе
15:065 августа 2019
Город
Загрузить еще

Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

29 июля 16:19
Эфиры Вечерка-ТВ

Когда Москва поедет быстрее

Что ждать от пересмотра системы импортозамещения...

Как меняется интерес к русскому языку ...

Ольга Кузьмина

Фатима, Элина: время поступка

Анатолий Сидоров

Москва не без добрых людей

Никита Миронов

Молодых хотят ограничить в кредите...

Екатерина Головина

Худшие друзья девушек – бриллианты...

Кирилл Янишевский

А продажи люксовых товаров растут...

Никита Камзин

Наши клубы не могут без легионеров...

Сергей Лесков

Хиросима — убийство или гуманизм?...

Ирина Алкснис

Феномен «дорогой жизни»

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER