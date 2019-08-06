Крытый каток появится в районе Куркино
Новый крытый ледовый каток построят в районе Куркино. Общая площадь объекта составит 1,8 гектара. Об этом сообщили в столичном Департаменте городского имущества.
Строительством катка займется инвестор. Все работы планируют завершить в первом квартале 2021 года.
— В настоящий момент Департамент городского имущества заключил с инвестором АНО «Хоккейный клуб «Сталкер» договор по аренде земельного участка площадью 1,8 га для строительства крытого ледового катка. Спортивный объект возведут в районе Куркино, — уточнил руководитель ведомства Максим Гаман.
Ледовая площадка будет находиться по адресу: Машкинское шоссе, владение № 23.
Строительство здания обойдется инвестору в 800 миллионов рублей. Точный размер инвестиций будет определен проектом, сообщили на официальном сайте агенства городских новостей «Москва».
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