Австралийская актриса попала на обложку Vogue, повторив образ Ирины Шейк
Августовский номер португальской версии журнала Vogue выйдет с двумя обложками. Об этом сообщили в официальном аккаунте издания в Instagram.
Изначально лицом номера стала российская супермодель Ирина Шейк. Однако позже ее образ повторила австралийская актриса Селеста Барбер, выбрав для фотографии аналогичный ярко-оранжевый джемпер и массивные серьги в виде крышек для стаканов с кофе. Такая пародия настолько понравилась редакторам, что они решили также поместить ироничный снимок на обложку.
— Результат заслуживает отдельной обложки. В конце концов, это дело вкуса. Или нет. Вам решать, — говорится в посте в Instagram.
Ирина Шейк также оценила образ Селесты Барбер. В своем аккаунте она прокомментировала его так: «На ком смотрится лучше?», добавив несколько забавных эмоджи.
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