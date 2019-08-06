Незаконную летнюю веранду ликвидировали в парке «Кузьминки-Люблино»
Ликвидирована незаконная летняя веранда, расположенная в столичном парке «Кузьминки-Люблино». Об этом проинформировали в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
Объект располагался по адресу: Шибаевский пруд, владение 1. После ликвидации незаконного кафе были проведены работы по восстановлению газона и благоустройству.
— Размещение торговых объектов на особо охраняемых природных территориях должно строго соответствовать схеме размещения НТО. Их несанкционированная установка должна быть исключена, — сообщил глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
Площадь незаконной летней веранды составляла 80 квадратных метров. Она была смонтирована на газоне, на ней размещались массивные столы, зонты и стулья. Организация была привлечена к административной ответственности, передает агентство городских новостей «Москва».
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