Эксперты сообщили о мошенничестве с помощью фейковых видео с лицами звезд
В Сети начали появляться фейковые видео, где использовано наложение лиц и голосов знаменитостей. Компания «Инфосистемы Джет» заявила РИА Новости, что эти ролики используются мошенниками для похищения денежных средств.
Видео называются deep fake. На первый взгляд они выглядят довольно реалистично, поскольку технологии позволяют изменять речь и даже движения губ человека. Злоумышленники используют ролики в различных целях: нелегальный заработок, дискредитация представителей шоу-бизнеса, шантаж.
Отмечается, что уже обнаружено одно видео, в котором шоумен Дмитрий Нагиев призывает перейти на некий сайт за большое вознаграждение. Действие, как отметили в компании «Инфосистемы Джет», ведет к потере финансов.
Представитель Нагиева заявил, что не знает о таком виде мошенничества.
Специалисты по информационной безопасности рассказали, как можно распознать фейк. Так, если человек на видео не моргает, постоянно держит их открытыми или полузакрытыми, присутствуют резкие колебания освещения или резкости, шлейфы, то, скорее всего, это deep fake.
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