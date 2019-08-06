Приезжие украли 59 миллионов рублей у мужчины в Москве
Трое приезжих предстанут перед судом по подозрению в грабеже в особо крупном размере. Согласно имеющейся информации, они украли денежные средства в размере 59 миллионов рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обвиняемые совершили нападение на мужчину, угрожая ему предметом, похожим на пистолет. Потерпевший в момент инцидента находился в автомобиле. У него были похищены 59 миллионов рублей, после чего нападавшие скрылись на машине.
— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД России по городу Москве задержаны трое граждан из государств ближнего зарубежья в возрасте от 29 до 38 лет, — сообщила Ирина Волк.
Задержанные мужчины сейчас находятся под стражей. Уголовное дело направили в столичный Лефортовский суд, передает РИА Новости.
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