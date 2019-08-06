Названа дата выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы»
Всех косаток из «китовой тюрьмы» выпустят до 1 сентября. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
По его словам, после 1 сентября ведомство займется вывозом белух, которые будут доставлены в район Шантарских островов. Процесс их выпуска будет зависеть от погодных условий и технических возможностей. До конца 2019 года все животные должны быть вывезены, передает РИА Новости.
Напомним, что в бухте Средняя на протяжении нескольких месяцев удерживают нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и белух. В мае власти Приморья говорили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Группу косаток выпустили в Охотское море 16 июля.
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