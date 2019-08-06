Конкурс «Отцы и дети»
Прогулки по паркам — вот что объединяет Ивана Мирона и его двухлетнюю дочь Кристину. Казалось бы, настолько обычная вещь, но для папы и его дочки нет ничего важнее семейного досуга на свежем воздухе. Все потому, что до рождения Кристины спокойный Иван любил проводить свободное от работы время в тишине, когда его никто не беспокоит. С появлением в его жизни маленького чуда все изменилось.
Кристина из тех детишек, которые засыпают только тогда, когда вдоволь наигрались и оказались совсем без сил. Было решено: такую энергию дома не удержать, вот и пошли гулять в парки, а вскоре и Иван «расшевелился». После пары таких прогулок они стали доброй семейной традицией, и отец вспомнил, что сам был точь-в-точь таким же непоседой в детстве.
Победители июля: семья Огневых и семья Мокейчик
Их фотографии, присланные на конкурс, выбраны сервисом случайных чисел. Призы ждут в редакции!
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