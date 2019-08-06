Дочь Галкина и Пугачевой продемонстрировала «эксклюзивный смартфон»
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза вновь продемонстрировала подписчикам папиной страницы Instagram свои таланты. На этот раз она своими руками сделала копию смартфона.
Шоумен снял на видео творение Лизы и подписал новый пост словами: «Смартфон XS 12. Звездный эксклюзив. Товар штучный».
— Ты сама сделала себе телефон? — спросил телеведущий.
— Да, сама! — восторженно ответила дочь.
Девочка объяснила папе, как правильно пользоваться ее самодельным устройством, показав все кнопки и объяснив за какие функции они отвечают.
Лиза также заявила, что патент на свое «чудо техники» она пока получать не собирается.
Не только папа восхитился смартфоном Лизы, но и его подписчики. «Умнейшая девчонка», «Вот что значит воспитание», «До чего же умна», — оставили комплименты пользователи Сети.
Поклонники Галкина активно следят за жизнью его с Пугачевой детей. Телеведущий регулярно публикует видео и фото, демонстрируя одаренность Лизы и Гарри, будь то рисование, актерское мастерство или сообразительность в бытовых ситуациях.
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Смартфон XS 12. Звёздный эксклюзив. Товар штучный! #елизаветагалкина
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
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