Более 90 человек поступили в этом году на бакалавриат МГУ по целевому набору
В этом году на бакалавриат Московского государственного института имени Ломоносова по целевому набору поступил 91 человек. Об этом рассказал ректор высшего учебного заведения Виктор Садовничий.
— Всего на бакалавриат пришли 91 человек по целевой квоте. Хотя план был 405. Но эти места не пропали - их заняли ребята, которые поступали на общих основаниях, — рассказал ректор МГУ.
Всего на бакалавриат и магистратуру в этом году было дано 800 целевых мест. 2019 год — первый, когда действуют новые правила поступления по целевой квоте. В соответствии с действующими правилами, абитуриент должен прийти в вуз, уже имея при себе договор с предприятием, которое займется оплатой его обучения, передает Агентство городских новостей «Москва».
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