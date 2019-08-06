Экс-композитор «Симпсонов» обвинил создателей мультсериала в дискриминации
78-летний Альф Клаузен, писавший музыку к американскому мультипликационному сериалу «Симпсоны», направил в суд иск на создателей. Он утверждает, что столкнулся с возрастной дискриминацией.
Клаузена уволили с должности композитора почти два года назад. Уточняется, что причиной стало желание руководства проекта сменить музыкальное направление. Однако Клаузен настаивает, что это ложь, и считает, что увольнение связано с возрастом и возможной инвалидностью.
Издание The New York Times отмечает, что создатели «Симпсонов» не дали никаких комментариев.
Альфа Клаузена написал музыку примерно для 500 эпизодов мультфильма, получил две премии «Эмми», а также 21 раз становился номиналистом на премию за саундтрек к сериалу. Был уволен в 2017 году.
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