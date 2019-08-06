Незаконный шиномонтаж снесли в Северном Бутове
В столичном районе Северное Бутово снесли незаконно возведенное здание, где находился шиномонтаж.
Уточняется, что земельный участок был выделен под строительство автозаправочной станции. Работа данного объекта не вызвала претензий у государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости. Однако на возведение шиномонтажного сервиса разрешения не выдавалось.
В результате строение было снесено. В данный момент территорию приводят в порядок и освобождают от строительного мусора.
Кстати, сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» запланировали к середине августа 2019 года завершить работы по комплексному благоустройству дома в Пресненском районе.
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