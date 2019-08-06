Эксперт оценил опасения Германии о холодной войне России и США из-за «Северного потока — 2»
Опасения германского издания Die Welt о холодной войне России и США по «Северному потоку — 2» запоздали на несколько лет. Такое мнение в комментарии ФБА «Экономика сегодня» высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Журналисты издания Die Welt читают, что противостояние США и РФ относительно проекта «Северный поток — 2» является предтечей более масштабного геополитического конфликта. Они отметили, что между государствами идет противостояние в экономической сфере, а США планируют составить конкуренцию России в поставках газа в Европу.
Эксперт Александр Фролов отмечает, что холодная война началась еще в 2014 году, когда США и европейские страны начали вводить санкции против РФ, передает rueconomics.ru.
Александр Фролов также заявил, что в случае с «Северным потоком — 2» повторяется ситуация 70-х годов.
— Противодействие США «Северному потоку — 2» является прямым политическим и идеологическим наследником того противодействия, которое Штаты, в свое время, оказывали строительству украинской ГТС, — заявил эксперт.
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