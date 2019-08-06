Сенатор: Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки не имела никакого практического военного значения
Сенатор Франц Клинцевич считает, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в 1945 году не принесла никакой военной пользы.
74 года назад американцы сбросили две атомные бомбы на японские города. Ядерный взрыв и его последствия привели к гибели 140 тысяч мирных жителей Хиросимы и 74 тысяч человек из Нагасаки.
Сенатор Франц Клинцевич считает, что США должны ответить за эти действия перед международным военным трибуналом. Но, к сожалению, по словам сенатора, эта тема по-прежнему является неприкасаемой темой в мире.
Сенатор подчеркнул, что что даже власти Японии ведут себя сдержанно и не призывают США к ответу.
Бомбардировку двух японских городов сенатор считает неприемлемым решением, превышающим допустимую агрессию даже в условиях военного времени.
— Тем более, что бомбардировка не имела никакого практического военного значения, — подчеркнул Клинцевич в комментарии Nation News.
Читайте также: Сенатор оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы