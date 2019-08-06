Волейболист Дмитрий Мусэрский рассказал о жизни в Японии
Волейболист Дмитрий Мусэрский минувший сезон провел в японской команде «Сантори Санбердз». В интервью изданию «Невские новости» он рассказал о жизни в японской Осаке.
По словам спортсмена, в Японию он поехал для обучения и знакомства с азиатским стилем игры.
— Мне было интересно, почему сборная Японии, не имея особого физического потенциала, заняла пятое место на Кубке мира. Мне было интересно, как, не имея высоких физических показателей, команда так сильно прогрессирует, — рассказал он.
Он отметил, что японцы по-другому подходят к расписанию и тренировкам. Мусэрский подчеркнул, что японские волейболисты в каждом матче выкладываются на 100 процентов.
Спортсмен также отметил, что ему и его семье нравятся культура и жизнь в Японии. Переезд, по словам Мусэрского, позволил ему получить духовный, жизненный опыт, изменить взгляды.
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