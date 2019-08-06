Певица Глюкоза прокомментировала слухи о разводе с мужем

Певица Глюкоза сообщила подробности своей личной жизни. В частности, она в шутливой манере прокомментировала слухи о предстоящем разводе с супругом. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Ксении Собчак.

— Глюкоза с Сашей действительно разводятся. Ведь анонимные «Телеграм»-каналы врать не будут, — подписан ролик.

На кадрах видно, как Глюкоза разговаривает с мужем по видеосвязи, уточняя у него, знает ли он, что они скоро разводятся. Супруг поинтересовался, когда это произойдет.

— Видимо, совсем скоро. Имущество будем делить! С детьми нам попроще — одного тебе, другого мне, — пошутила певица.

В итоге пара решила, что имущество достанется тому, кто первый доберется до дома, пишет «Телепрограмма».

Напомним: ранее сообщалось, что Глюкоза перестала носить обручальное кольцо. В связи с этим поклонники артистки начали беспокоиться, что ее брак в опасности.

Читайте также: Глюкоза заявила о своей ненависти